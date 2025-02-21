Bilecik'te Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu

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Bilecik ve Bozüyük ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bozüyük- Eskişehir kara yolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir tırı durdu. Polis, tırda yaptığı aramada farklı markalarda 710 paket ele geçirdi.

Ekipler, kent merkezinde de bir kişinin üzerinde 100 bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi.

Tır sürücü ile şüpheli hakkında işlem yapıldı.