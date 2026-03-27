Bilecik\'te jandarma operasyonunda nesli tükenme tehlikesindeki piton ele geçirildi

Bilecik'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan labirent burma piton ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

HAYVAN KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK OPERASYON

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasaklı canlı hayvan ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, kent merkezinde bazı adresler tespit edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda O.K., R.Ş. ve Ş.Ö.'nün ikametlerine operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, doğal yaşam alanı Güney Asya olan 6 aylık, yaklaşık 1 metre uzunluğunda labirent burma piton bulundu.

PİTON KORUMA ALTINA ALINDI

Ele geçirilen piton, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yılanın daha sonra Bursa Hayvanat Bahçesi'ne götürülerek koruma altına alındığı öğrenildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından da 1 kişi hakkında idari işlem uygulandığı belirtildi.