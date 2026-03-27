Bilecik'te jandarma operasyonunda nesli tükenme tehlikesindeki piton ele geçirildi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te jandarma operasyonunda nesli tükenme tehlikesindeki piton ele geçirildi

27.03.2026 21:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, nesli tükenme tehlikesi altında olan yaklaşık 1 metre uzunluğunda bir labirent burma piton ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ederken, egzotik yılan koruma altına alındı.

HAYVAN KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK OPERASYON

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasaklı canlı hayvan ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, kent merkezinde bazı adresler tespit edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda O.K., R.Ş. ve Ş.Ö.'nün ikametlerine operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, doğal yaşam alanı Güney Asya olan 6 aylık, yaklaşık 1 metre uzunluğunda labirent burma piton bulundu.

PİTON KORUMA ALTINA ALINDI

Ele geçirilen piton, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yılanın daha sonra Bursa Hayvanat Bahçesi'ne götürülerek koruma altına alındığı öğrenildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından da 1 kişi hakkında idari işlem uygulandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Güvenlik, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 22:55:15. #.0.5#
SON DAKİKA: Bilecik'te jandarma operasyonunda nesli tükenme tehlikesindeki piton ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.