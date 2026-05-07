Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Yeniköy Hıdırellez Şenliği'ne Katıldı

(BİLECİK) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Yeniköy'de düzenlenen Hıdırellez Şenliği'ne katılarak, vatandaşların coşkusuna ortak oldu.

Beraberinde başkan yardımcıları ve müdürleriyle birlikte Yeniköy'de düzenlenen Hıdırellez Şenliği'nde vatandaşlarla bir araya gelen Subaşı, yoğun ilgi ve sevgiyle karşılandı. Köy sakinleriyle sohbet eden Subaşı, iyi dilek temennilerini iletti.

Baharın müjdecisi Hıdırellez'i büyük bir sevinçle karşıladıklarını kaydeden Subaşı, "Bugün Yeniköy'de Hıdırellez coşkusuna ortak olduk. Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe başkanlarımız, başkan yardımcılarımız ve meclis üyelerimiz eşliğinde Yeniköylü vatandaşlarımızla bir araya gelip aynı sofrada buluşmanın, paylaşılan bir tabak pilavın bereketini ve muhabbetini birlikte yaşadık. Gönlünü, sofrasını ve gülümsemesini bizimle paylaşan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.