Bilecik'te Hıdırellez Geleneği, Dualarla ve İkramlarla Yaşatıldı

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi'nin düzenlediği programda vatandaşlar, Kırklar Camii'nde sabah namazı öncesi bir araya gelerek dua etti; ikramlar eşliğinde Hıdırellez geleneği yaşatıldı.

Hıdırellez geleneği için Cumhuriyet Mahallesi Kırklar Tepe'sindeki Kırklar Camii'nde bir araya gelen Bilecikli vatandaşlar, cami bahçesinde dua ederek sabah ve şükür namazı kıldı. Programa Belediye Başkan Yardımcısı Bilen Gökten de katılarak vatandaşlara çay ve simit ikramında bulundu.

Gelenek kapsamında bazı vatandaşlar dileklerini gül ağacının dibine gömerken; bazıları ise tebeşirle ev, araba ya da beşik figürleri çizerek dilek tuttu.

"Belediye çalışanları bu güzel geleneğe katkı amacıyla burada bulunuyor"

Mahalle Muhtarı Cem Çevik, "Şu anda sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Kırklar mevkisinde bulunan Kırklar Camii önündeyiz. Hıdırellez'in gelişini her yıl olduğu gibi bu yıl da burada karşılıyor ve dualar ediyoruz, herkes dileğinin gerçekleşmesi için dua ediyor. Buraya gelen vatandaşlar iyi dilek temennilerini, umutlarını ve geleceğe dair isteklerini gerek duayla gerek, toprağın altına dileğini yazıp gömmek suretiyle gerçekleştiriyor. Kimisi de taşlarla istediği araba ve evin resmini çizmeye çalışıyor. Kimisi de duasında sağlıklı bir hayata yer veriyor veya Allah'tan eş, iş ya da araba istiyor. Belediye çalışanları da bu güzel geleneğe katkı amacıyla burada bulunuyor ve bu geleneğin yaşatılmasına destek veriyor. Kısacası burada güzel bir anı yaşıyoruz" diye konuştu.