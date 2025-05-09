Bilecik'te İçme Suyu Boruları Yenilenecek

(BİLECİK)- Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kentteki eskimiş ve çoğu kez arızalara neden olan içme suyu borularının değişmesi için yüksek yoğunluklu polieten (HDPE) içme suyu borusu alımı yapacaklarını kaydetti.

Bilecik Belediyesi, mayıs ayı meclis toplantısının ikinci oturumu, Başkan Melek Mızrak Subaşı yönetiminde gerçekleştirildi. Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan toplantıda, 5 gündem maddesi görüşülürken, kentteki içme suyu sorununa çözüm sağlayan önemli bir karar da alındı.

" İller Bankası'ndan 11 milyon 670 bin TL kredi kullanımı oy çokluğu ile kabul edildi"

İller Bankası'ndan kredi alımının oy çokluğuyla kabul edildiği toplantıda konuşan Başkan Subaşı, "İçme suyu altyapısında hizmet vermekte olduğumuz mevcutta eski hatların bulunduğu bölgelerimizde, daha sıhhi ve düzenli su arzını sağlamak amacıyla eski hatlarımızda gerçekleştirilecek yenilemelerde kullanılmak üzere yüksek yoğunluklu polieten boru (HTPE) alımı yapılması planlanmaktadır. Söz konusu imalatlarda kullanılması amacıyla asbestli boru değişimi kapsamında içme suyu borusu alımı işi için İller Bankası A.Ş'den 11 milyon 670 bin 205,65 TL (kdv dahil) kredi kullanılması için belediye başkanına yetki verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi" dedi.

Başkan Subaşı, alınan karar ile Bilecik'in içme suyu konusunda önemli bir sorunu çözüme kavuşturacaklarını belirterek, gündem maddesine destek veren belediye meclis üyelerine teşekkür etti.