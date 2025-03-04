Bilecik'te İftar Çadırında Birlikte Sofra Kuruldu

Güncel

(BİLECİK) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, şehir merkezinde kurulan iftar çadırında vatandaşlara yemek ikram etti.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Meclis toplantısı sonrasında meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle, iftar çadırına geçti. Subaşı burada, vatandaşlarla iftar yaparak, sohbet etti.

Vatandaşların ramazan ayını kutlayan Başkan Subaşı, "Ramazan, bir arada oldukça huzurlu, paylaştıkça bereketlidir" dedi.

Çocuklarla sohbet eden Başkan Subaşı, hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşlar da yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Subaşı'na teşekkür etti.