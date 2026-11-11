Bilecik'te jandarma, kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlüyü yakaladı

Bilecik'te jandarma, kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlüyü yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç firari, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine teslim edildi.
Bilecik'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan A.S. (33), A.D. (33) ve M.K'yi (57) gözaltına aldı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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