Bilecik'te Kaçak Cep Telefonu Satışı Yapan İş Yerlerine Operasyon - Son Dakika
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Bilecik'te Kaçak Cep Telefonu Satışı Yapan İş Yerlerine Operasyon

Bilecik\'te Kaçak Cep Telefonu Satışı Yapan İş Yerlerine Operasyon

Bilecik'te gümrük kaçağı cep telefonu ve aparatlarını sattığı öne sürülen iş yerlerine polis tarafından operasyon düzenlendi. İki iş yerinde yapılan aramalarda 69 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi ve iş yerleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

20.05.2024 12:49
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Bilecik'te gümrük kaçağı cep telefonu ve aparatlarını sattığı öne sürülen iş yerlerine operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak telefon satışı yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik kent merkezinde iki iş yerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Polis, iş yerlerindeki aramalarda, 69 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

İş yerlerine "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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