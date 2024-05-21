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Bilecik'te kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi SGK mevkisinde Oktay Ç. idaresindeki 11 AAP 700 plakalı kamyon ile Mustafa A. yönetimindeki 11 ABV 494 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan Mustafa A, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.