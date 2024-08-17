Bilecik'te Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

Bilecik'te kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Barış Ş, idaresindeki ev eşyası yüklü 07 BAC 653 plakalı kamyonet, Bilecik- Sakarya kara yolunun Vezirhan beldesi yakınında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü Barış Ş. ile araçta bulunan Doğuş Ş. yaralandı. Kabinde sıkışan Doğuş Ş, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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