Bilecik\'te Kar Yağışı Etkili Oldu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı kısa sürede ilçe merkezini ve çevresini beyaz örtüyle kapladı.
Yüksek rakımlı köylerde kar yağışının daha yoğun olduğu öğrenildi.
Meyve ağaçlarının çiçek açtığı dönemde gerçekleşen kar yağışı, vatandaşlarda don endişesine yol açtı.
