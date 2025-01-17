Bilecik\'te Karneler Dağıtıldı

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Bilecik'te 202 okuldaki 39 bin 252 öğrenci yarıyıl tatili dolayısıyla karne heyecanı yaşadı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Osmaneli ilçesindeki Hisarcık Beşevler İlkokulu ve Ortaokulundaki törende Vali Şefik Aygöl, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç ile İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, öğrencilere karneleri ile hediyelerini verdi.

Açıklamada programdaki konuşmalarına yer verilen Vali Aygöl, kentteki 202 okuldaki 39 bin 252 öğrencinin karne sevinci yaşadığını belirtti.

Öğrenciler üzerinde emeği geçen ilde görevli 2 bin 992 öğretmeni tebrik eden Aygöl, "Eğitim öğretimdeki başarının temelinde öğretmenlerimizin gayreti, velilerimizin desteği ve öğrencilerimizin azmi yatıyor. Hepinizi kutluyorum, tatilinizi güzel değerlendirerek dinlenmeyi unutmayın." değerlendirmesini yaptı.