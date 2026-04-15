Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te Kur'an Yarışması Düzenlendi

15.04.2026 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet'in düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması Bilecik'te yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından din görevlileri arasında düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması'nın Bilecik il finali gerçekleştirildi.

Merkez Kayıboyu Camisi'nde İl Müftüsü Ahmet Dilek'in komisyon başkanlığında gerçekleştirilen yarışmada, din görevlileri Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hafızlık alanında yarıştı.

Yarışmada, "Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma" kategorisinde Pazaryeri Alınca Köyü İmam-Hatibi Abdullah Arslan, "hafızlık" kategorisinde de erkeklerde merkez Taşçılar Köyü İmam-Hatibi Muhammed Masum Karadağ, kadınlarda da Bozüyük Kumralabdal Kuran Kursu öğreticisi Elif Zorlu birinci oldu.

İl Müftüsü Dilek, yaptığı açıklamada, bu tür yarışmaların din görevlileri için mesleki açıdan önemli ve faydalı olduğunu ifade ederek, bölge finallerinde başarılar diledi.

Yarışmada dereceye giren din görevlileri, Yalova'da düzenlenecek bölge finalinde Bilecik'i temsil edecek.

Kaynak: AA

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayhan Bora Kaplan davasında çarpıcı iddia: Gözaltı listesine müdahale edildi Ayhan Bora Kaplan davasında çarpıcı iddia: Gözaltı listesine müdahale edildi
Rusya’dan Ukrayna’da benzin istasyonun füze saldırısı: 5 ölü, 25 yaralı Rusya'dan Ukrayna'da benzin istasyonun füze saldırısı: 5 ölü, 25 yaralı
Gülistan Doku soruşturmasında 14. şüpheli için kırmızı bülten hazırlığı Gülistan Doku soruşturmasında 14. şüpheli için kırmızı bülten hazırlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Magyar ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Magyar ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
Şenol Güneş’ten Dünya Kupası tahmini: O aşamaya kadar rahat yükseliriz Şenol Güneş'ten Dünya Kupası tahmini: O aşamaya kadar rahat yükseliriz

14:49
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
14:36
Kahramanmaraş'ta okula saldırı anı kamerada! Öğrenciler camlardan atladı
14:32
Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu
14:20
Kahramanmaraş'taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu
14:04
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı
12:51
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 15:21:42. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.