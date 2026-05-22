Bilecik Belediyesi, Mazgalda Sıkışan Yavru Kedileri Kurtardı

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde üzerindeki mazgala sıkışan yavru kedileri kurtardı.
Hürriyet Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde yer alan mazgala sıkışan kedi yavrularını gören vatandaşlar, Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine kurtarılmaları için ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yavru kedileri kurtardıktan sonra tedavi edilmek üzere Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdüler.
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli muayeneleri yapılan ayvru kedilerin bir sağlık sorununun olmadığı belirtildi. İç ve dış parazit aşıları yapılan can dostlar, alındıkları doğal ortamlarına geri bırakıldı.
