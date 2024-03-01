Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik\'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi Bereket Sokağı'nda meydana gelen motosiklet kazasında, İsa A. idaresindeki motosiklet aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi.

01.03.2024 14:25  Güncelleme: 14:30
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Bilecik'te bir motosikletin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Hürriyet Mahallesi Bereket Sokağı'nda seyreden İsa A. idaresindeki 34 GKM 953 plakalı motosiklet kontrolden çıkıp yolun kenarındaki aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü İsa A, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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