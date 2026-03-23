Bilecik'te Nevruz Bayramı Kutlandı

23.03.2026 14:29
Bilecik'te düzenlenen Nevruz etkinliğinde birlik ve kardeşlik vurgusu yapıldı, çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Bilecik'te, Nevruz Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'ndaki organizasyon, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra şiir dinletisi sunuldu. Protokol üyeleri, doğumu ve üretkenliği sembolize eden boyalı yumurtaları tokuşturdu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt, etkinlikte yaptığı konuşmada, Nevruz'un yalnızca baharın gelişini değil aynı zamanda yeniden doğuşu simgelediğini söyledi.

Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan bu kutlu geleneğin insanları aynı duyguda buluşturduğunu vurgulayan Bozkurt, şunları kaydetti:

"Çünkü Nevruz, ayrılığın değil birliğin, kardeşliğin bayramıdır. Bugün burada yakacağımız Nevruz ateşi, sadece baharı müjdelemiyor. Bu ateş, kardeşliğimizi, dostluğumuzu, birliğimizi, beraberliğimizi aydınlatıyor. Bu ateş, gönüllerimizdeki sevgiyi, hoşgörüyü ve dayanışmayı daha da büyütüyor."

Organizasyon, meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği ürünlerin yer aldığı stantların gezilmesi, okul bahçesinde Nevruz ateşinin yakılması, demir dövme merasimi ile ok atma ve halat çekme yarışmasıyla sona erdi.

Programa, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Eşini öldürüp evi ateşe verdi Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Trump, ABD’nin İran’dan sonraki yeni düşmanını açıkladı Trump, ABD'nin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza 2 ölü, 4 yaralı Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029’a yükseldi Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029'a yükseldi
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar

14:29
Trump’ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
14:25
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
14:14
Aleyna Kalaycıoğlu’nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
14:10
Trump: İran’la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
13:50
Bu görüntü Trump’ı fena kızdıracak İran’dan yeni F-15 iddiası
Bu görüntü Trump'ı fena kızdıracak! İran'dan yeni F-15 iddiası
13:30
Fenerbahçe derbisine yetişecek mi İşte Osimhen’in kaçıracağı maçlar
Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? İşte Osimhen'in kaçıracağı maçlar
