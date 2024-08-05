Bilecik'te Odun Yüklü Traktör Devrildi: 4 Kişi Yaralandı

Güncel

Bilecik'te odun yüklü traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Ali B. (42) idaresindeki 16 PN 942 plakalı odun yüklü traktör, Kapaklı köyünde, Muhsin Keskin'in bahçesinde bulunan park halindeki otomobile ve garaja çarptı.

Çarpmanın ardından devrilen traktörde bulunan sürücü Ali B. ile Gökhay Ç. (22), Yusuf Ö. (18) ve Hasan G. (23) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.