Bilecik'te Öğrenci Bilet Ücreti 20 TL'den 17 TL'ye Düşürüldü

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(BİLECİK) - Bilecik Belediye Meclisi'nde şehir içi toplu taşımada 20 TL'lik öğrenci bilet ücretinin 17 TL'ye düşürüldü. Toplantı salonuna zorla giren bir grup dolmuş sürücüsü, karara tepki gösterdi. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Halkın iradesinin temsil edildiği Belediye Meclisi'nde bu şekilde şov yapılmasını sizlere yakıştıramıyorum. Elbette ki bizler sizlerin de halkın da görüşlerini burada konuşacağız" dedi.

Bilecik Belediyesi Ücret ve Tarife Komisyonu'na sevk edilen ve meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul ettiği şehir içi ulaşımda öğrenci indirimi, mart ayı meclis toplantısında görüşüldü. Toplantıda, şehir içi toplu taşıma araçlarındaki 20 TL'lik öğrenci bilet ücretinin 17 TL'ye düşürülmesi kararı oylamaya sunuldu. Gündem konusunun oylamaya sunulması sırasında bir grup dolmuş sürücüsü meclis salonuna zorla girerek gündem maddesine tepki gösterdi.

Subaşı'nın M Plakalı Minibüsçüler Derneği Başkanı Tuncay Güler ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selman Aydeniz'e söz vermesine rağmen diğer sürücüler salonda bağırarak gerginlik çıkardı.

Dolmuşçulara seslenen Subaşı, "Arkadaşlar bakın Belediye Meclis toplantısı bu şekilde olmaz, lütfen. Yine konuşabiliriz, odada da tartışabiliriz. Ama halkın iradesinin temsil edildiği Belediye Meclisi'nde bu şekilde şov yapılmasını sizlere yakıştıramıyorum. Anlatabiliyor muyum, burası çok kıymetli bir nokta. Seçilmişlerin aldığı karara baskı yapmaya çalışıyorsunuz şu an burada. Belediye Meclisi'nin kararına bu şekilde baskı yapamazsınız arkadaşlar. Elbette ki bizler sizlerin de halkın da görüşlerini burada konuşacağız" ifadelerini kullandı.

İndirim kararı kabul edildi

Ücret ve Tarife Komisyonu'nda indirim kararının tüm meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildiği madde, meclis toplantısında oy çokluğu ile kabul edilirken 20 TL olan öğrenci bilet ücretleri 17 TL'ye düşürüldü.