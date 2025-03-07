Bilecik'te Öğrenci Bilet Ücreti 20 TL'den 17 TL'ye Düşürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bilecik'te Öğrenci Bilet Ücreti 20 TL'den 17 TL'ye Düşürüldü

Bilecik Belediye Meclisi'nde, şehir içi toplu taşımada öğrenci bilet ücreti 20 TL'den 17 TL'ye indirildi. Karara tepki gösteren dolmuş sürücüleri meclis salonuna zorla girdi. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, bu durumu eleştirerek, meclis kararlarına baskı yapılmaması gerektiğini vurguladı.

07.03.2025 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BİLECİK) - Bilecik Belediye Meclisi'nde şehir içi toplu taşımada 20 TL'lik öğrenci bilet ücretinin 17 TL'ye düşürüldü. Toplantı salonuna zorla giren bir grup dolmuş sürücüsü, karara tepki gösterdi. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Halkın iradesinin temsil edildiği Belediye Meclisi'nde bu şekilde şov yapılmasını sizlere yakıştıramıyorum. Elbette ki bizler sizlerin de halkın da görüşlerini burada konuşacağız" dedi.

Bilecik Belediyesi Ücret ve Tarife Komisyonu'na sevk edilen ve meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul ettiği şehir içi ulaşımda öğrenci indirimi, mart ayı meclis toplantısında görüşüldü. Toplantıda, şehir içi toplu taşıma araçlarındaki 20 TL'lik öğrenci bilet ücretinin 17 TL'ye düşürülmesi kararı oylamaya sunuldu. Gündem konusunun oylamaya sunulması sırasında bir grup dolmuş sürücüsü meclis salonuna zorla girerek gündem maddesine tepki gösterdi.

Subaşı'nın M Plakalı Minibüsçüler Derneği Başkanı Tuncay Güler ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selman Aydeniz'e söz vermesine rağmen diğer sürücüler salonda bağırarak gerginlik çıkardı.

Dolmuşçulara seslenen Subaşı, "Arkadaşlar bakın Belediye Meclis toplantısı bu şekilde olmaz, lütfen. Yine konuşabiliriz, odada da tartışabiliriz. Ama halkın iradesinin temsil edildiği Belediye Meclisi'nde bu şekilde şov yapılmasını sizlere yakıştıramıyorum. Anlatabiliyor muyum, burası çok kıymetli bir nokta. Seçilmişlerin aldığı karara baskı yapmaya çalışıyorsunuz şu an burada. Belediye Meclisi'nin kararına bu şekilde baskı yapamazsınız arkadaşlar. Elbette ki bizler sizlerin de halkın da görüşlerini burada konuşacağız" ifadelerini kullandı.

İndirim kararı kabul edildi

Ücret ve Tarife Komisyonu'nda indirim kararının tüm meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildiği madde, meclis toplantısında oy çokluğu ile kabul edilirken 20 TL olan öğrenci bilet ücretleri 17 TL'ye düşürüldü.

Kaynak: ANKA

Melek Mızrak Subaşı, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Ekonomi, Bilecik, Ulaşım, Güncel, Subaşı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te Öğrenci Bilet Ücreti 20 TL'den 17 TL'ye Düşürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı
13:10 Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti
11:32 Devlet hastanesinde büyük skandal Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
11:17 Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi
10:40 Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
18:21 Galatasaray’ı yıkan haber: Victor Osimhen’in yeni takımını duyurdular Galatasaray'ı yıkan haber: Victor Osimhen'in yeni takımını duyurdular
18:17 AK Parti Milletvekili Metiner’den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler AK Parti Milletvekili Metiner'den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler
17:59 Trump, Zelenskiy’nin kuyusunu kazmaya başladı Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü Trump, Zelenskiy'nin kuyusunu kazmaya başladı! Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü
17:59 Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı
17:47 ’Sık lan buna’ deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş 'Sık lan buna' deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş
17:35 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı
17:34 Sinop’taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu Sinop'taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 13:43:00. #7.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te Öğrenci Bilet Ücreti 20 TL'den 17 TL'ye Düşürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.