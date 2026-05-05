Bilecik'te Öğrenciler Fabrikalara Parça Üretiyor
Bilecik'te Öğrenciler Fabrikalara Parça Üretiyor

05.05.2026 21:16
Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, fabrikaların ihtiyaçlarına yönelik parça üreterek ek gelir elde ediyor.

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı öğrencileri, kentteki bazı fabrikaların ihtiyaç duyduğu parçaları üretip ek gelir elde ediyor.

Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanında öğrenim gören 10 ve 11'inci sınıftaki yaklaşık 100 öğrenci, ilde vinç sistemleri, alüminyum, araç trafik setleri ve makine tamiratı sektörlerinde faaliyet gösteren 5 fabrikanın siparişleri üzerine atölyelerindeki CNC ve freze tezgahlarında, öğretmenlerinin gözetiminde dişli çarkı, somun ve cıvata gibi parçalar üretiyor.

Ayrıca atölyede zaman zaman bu fabrikaların makinelerinin bakımları da öğrenciler tarafından yapılıp arızaları gideriliyor.

Okulun döner sermayesi kapsamında, cumartesi günleri gerçekleştirilen üretimle öğrenciler, hem iş tecrübesi kazanıyor hem de elde edilen gelirden pay alıyor.

Okul Müdürü Cebrail Avcı, AA muhabirine, temelleri 1949 yılına dayanan okulun kentin en köklü eğitim kurumlarından olduklarını söyledi.

Öğrencileri çağın gereklerine uygun yetiştirmeye gayret ettiklerini vurgulayan Avcı, şöyle konuştu:

"Döner sermaye çalışmaları kapsamında öğrencilerin uygulama yapmalarını ve mesleki becerilerini geliştirmelerini amaçlıyoruz. Fabrikaların ihtiyaç duydukları dişli çarkı, somun ve cıvata gibi ürünleri burada üretiyoruz. Böylece Bilecik sanayisine de katkı sunuyoruz."

Okulda öğrendiklerini uygulamaya dökebiliyorlar

Makine teknolojisi alanı öğretmeni Hüseyin Altınay da atölyelerinde pek çok parçayı imal edebildiklerini dile getirdi.

Öğrencilerin böylece tecrübe kazandığını belirten Altınay, şunları kaydetti:

"Döner sermaye çalışmalarından belli bir gelir elde ediliyor. Bu gelirden üretime katılan öğrenciler de pay alıyor. Bu çalışmaların amaçlarından biri de okulda öğrendiklerini uygulamaya döküp mesleklerini daha iyi kavrayabilmeleri. Böylece sanayisi güçlü illerimizdeki fabrikalarda öğrencilerimiz, ciddi şekilde istihdam edilebiliyor."

Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı 11'inci sınıf öğrencisi Mustafa Özer ise parçaların tasarımlarını kendilerinin yaptıklarını anlattı.

Bu sayede üretimin her aşamasına hakim olduklarını aktaran Özer, "Ayrıca elde edilen gelirden aldığımız payla harçlığımızı da çıkarıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

