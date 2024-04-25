Bilecik'te okullarda orman yangınları konusunda eğitim veriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bilecik'te okullarda orman yangınları konusunda eğitim veriliyor

Bilecik\'te okullarda orman yangınları konusunda eğitim veriliyor

Pazaryeri Orman İşletme Şefliği, Pazaryeri İlkokulu'nda küçük fidanlara 'Orman Yangınları Farkındalık Eğitimi' verdi. Öğrencilere orman yangınlarının zararları ve yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi. Eğitimin sonunda öğrencilere şapka ve çocuk dergisi hediye edildi.

25.04.2024 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri Orman İşletme Şefliği tarafından okullarda öğrencilere orman yangınları konusunda eğitim veriliyor.

Pazaryeri İlkokulunda İlçe Orman İşletme Şefliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde küçük fidanlara "Orman Yangınları Farkındalık Eğitimi" verildi.

Orman işletme şefliğine bağlı ekipler tarafından öğrencilere orman yangınlarının ormanlarımıza verdiği zararlar ve orman yangınları durumunda neler yapılası konularında bilgiler verildi.

Teorik bilgilerin ardından öğrencilere şapka, çocuk dergisi hediye edildi.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Pazaryeri, Bilecik, Çevre, Doğa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te okullarda orman yangınları konusunda eğitim veriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:59 CHP’den Kılıçdaroğlu’nun ’’Saray’’ paylaşımına yanıt var CHP'den Kılıçdaroğlu'nun ''Saray'' paylaşımına yanıt var
14:43 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Şehir hastanesinin davetiyle harekete geçen ekiplerimiz darp edilmiştir Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Şehir hastanesinin davetiyle harekete geçen ekiplerimiz darp edilmiştir
14:16 16 yaşındaki kız, başkomiser babasının beylik tabancası ile ağabeyini öldürdü 16 yaşındaki kız, başkomiser babasının beylik tabancası ile ağabeyini öldürdü
13:58 Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı sonrası bakanlık harekete geçti 5 ilde kafe ve restoranlara denetim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı sonrası bakanlık harekete geçti! 5 ilde kafe ve restoranlara denetim
15:48 Cuma namazında Atatürk’e hakaret eden kişiye hapis cezası Cuma namazında Atatürk'e hakaret eden kişiye hapis cezası
15:26 Duruşma sonrasında olay çıktı Dilan Polat’ın yakını, Banu Parlak’a saldırdı Duruşma sonrasında olay çıktı! Dilan Polat'ın yakını, Banu Parlak'a saldırdı
14:51 Belediye personeli, 23 Nisan’da kutlamalarında çocuk tekmeledi Belediye personeli, 23 Nisan'da kutlamalarında çocuk tekmeledi
14:49 Arapça soruya tercüme isteyen Ali Erbaş’ın Fransızca hutbesi de tartışma yarattı Arapça soruya tercüme isteyen Ali Erbaş'ın Fransızca hutbesi de tartışma yarattı
14:45 AK Parti’ye mesaj mı vardı İşte Bahçeli’nin görüntülerinin ve tercih ettiği şarkının kodları AK Parti'ye mesaj mı vardı? İşte Bahçeli'nin görüntülerinin ve tercih ettiği şarkının kodları
14:40 Ünlü Alman model Gisele Bündchen, trafik ihlali nedeniyle ceza alınca gözyaşlarına boğuldu Ünlü Alman model Gisele Bündchen, trafik ihlali nedeniyle ceza alınca gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 16:30:23. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te okullarda orman yangınları konusunda eğitim veriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement