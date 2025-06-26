Bilecik\'te Orman Yangını Kontrol Altında

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Gölpazarı Dokuzlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 4 helikopter, 7 arazöz, 3 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı ve 73 personelle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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