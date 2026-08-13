Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altında
Bayırköy beldesindeki orman yangını, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bilecik'in Bayırköy beldesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bilecik- Adapazarı kara yolu üzerindeki ormanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 4 helikopter, 15 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 4 su tankeri ve çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın 2 saatte kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
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