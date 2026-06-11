Bilecik'te Ormanlara Giriş Yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te Ormanlara Giriş Yasaklandı

11.06.2026 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valiliği, ormanlık alanlara giriş yasağını 1 Ekim'e kadar uzattı. Yangın denetimleri sürecek.

Bilecik Valiliği, kentte ormanlık alanlara, yaylalara ve orman yollarına girişin 1 Ekim'e kadar yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ormanlık alanlara, yaylalara ve orman yollarına giriş kısıtlamalarının 1 Ekim'e kadar uygulanacağı, yangınla mücadele ekiplerinin ise 31 Ekim'e kadar 7 gün 24 saat sahada en yüksek hassasiyetle denetim gerçekleştireceği ifade edildi.

Resmi olarak belirlenmiş tescilli mesire alanları ve izinli kır lokantaları dışında kent genelinde ormanlık alanlarda ateşli veya ateşsiz piknik yapılmasının 1 Ekim'e kadar yasaklandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orman sınırları içinde mangal yakılması, semaver kullanılması, kamp ateşi yakılması ve kontrolsüz tüm açık alan etkinlikleri belirlenen tarihe kadar kesinlikle yasaktır. Orman sınırına 4 kilometre mesafe içindeki alanlarda da anız yakılması, bağ ve bahçe temizliği için ateş yakılması, bitki örtüsü temizliği yapılması, havai fişek ve benzeri her türlü yanıcı maddenin kullanılması yasaktır. Orman içi ve kenarındaki yollarda düzenlenecek ATV organizasyonları, motosiklet turları, bisiklet etkinlikleri, şenlikler ve kır düğünleri için ilgili kurumlardan önceden izin alınması gerekmektedir. İzinsiz etkinliklere kesinlikle müsaade edilmeyecektir."

Kaynak: AA

Bilecik Valiliği, Yerel Haberler, Etkinlikler, 3. Sayfa, Güvenlik, Bilecik, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te Ormanlara Giriş Yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı 35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı
Türkiye’de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor Türkiye'de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor
Tanju Özcan hakkında “cinsel saldırı“ suçundan soruşturma başlatıldı Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan soruşturma başlatıldı
Adana’da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada Adana'da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada
Trump: İran’ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız Trump: İran'ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız
Montella’dan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız kararı Montella'dan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız kararı

15:59
A Milli Takım devleri geride bıraktı İşte dünyanın en değerli milli takımları
A Milli Takım devleri geride bıraktı! İşte dünyanın en değerli milli takımları
15:32
Son 3 şampiyonu bilen Dünya Kupası kahininden sürpriz tahmin
Son 3 şampiyonu bilen Dünya Kupası kahininden sürpriz tahmin
15:27
Trump: İran’ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
15:25
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
15:18
CHP Parti Meclisi’nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
CHP Parti Meclisi'nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya hak ettiği cevabı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 16:14:56. #.0.4#
SON DAKİKA: Bilecik'te Ormanlara Giriş Yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.