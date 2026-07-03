Bilecik Belediyesi'nden Duraklarda Temizlik ve Yıkama Çalışması

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasında yer alan bekleme duraklarında kapsamlı temizlik çalışması yapıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada duraklar yıkanarak, vatandaşların hizmetine sunuldu. Ekipler duraklarda gerekli bakım ve onarım çalışmalarını da titizlikle gerçekleştirdi.

DURAKLARIN TEMİZ TUTULMASI VE KORUNMASI UYARISI YAPILDI

Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ayrıca durakların temiz tutulması ve korunması gerektiği belirtilerek, "Belediye Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın her alanda güvenli ve sağlıklı hizmet alması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın yaz ve kış mevsiminin olumsuz şartlarından etkilenmemesi amacıyla birçok noktada yer alan durakların korunması ve temiz tutulması vatandaşlık görevlerimiz arasında yer almaktadır. Şehrimize yakışan ve vatandaşlarımızın çokça kullandığı duraklar bizlerden alınan vergilerle yapılmaktadır. Bu amaçla durakların temiz tutulması ve korunması noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi çok önemlidir" ifadeleri kullanıldı.