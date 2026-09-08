Bilecik'te otobüs ve şahıs üzerinde uyuşturucu yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te otobüs ve şahıs üzerinde uyuşturucu yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Bilecik\'te otobüs ve şahıs üzerinde uyuşturucu yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik ve Bozüyük ilçesinde narkotik ekiplerinin yaptığı aramalarda, otobüste ve bir şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Üzerinde uyuşturucu bulunan 3 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında uyuşturucu ticareti ve kullanma suçlarından işlem başlatıldı.

Bilecik ve Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolünde durdurulan otobüste arama yaptı.

Yapılan aramada, 2 kişinin üzerinde muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri kişinin üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, zanlının üzerinde uyuşturucu yakalandı.

Yakalanan şüpheliler hakkında "Uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik Suçlar, Narkotik, Güvenlik, Bozüyük, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te otobüs ve şahıs üzerinde uyuşturucu yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş
Cumhurbaşkanına suikast timindeki FETÖ’cü haine yardım iddiası 10 şüpheli adliyede Cumhurbaşkanına suikast timindeki FETÖ'cü haine yardım iddiası! 10 şüpheli adliyede
Kiev’den ’barış’ sinyali Her girişim, küçük bir adımı temsil ediyor Kiev'den 'barış' sinyali! Her girişim, küçük bir adımı temsil ediyor
Otomotiv devi frene bastı Binlerce kişi işten çıkarılacak Otomotiv devi frene bastı! Binlerce kişi işten çıkarılacak
Her gören aynı yorumu yapıyor: Ne gerek vardı muhtar Her gören aynı yorumu yapıyor: Ne gerek vardı muhtar?
AHBAP’ın yıllarca depoda tuttuğu malzemeler Hatay’a gönderilecek AHBAP'ın yıllarca depoda tuttuğu malzemeler Hatay'a gönderilecek

14:43
Kadıköy kalesi düştü Fenerbahçe derbilerde evinde kazanamıyor
Kadıköy kalesi düştü! Fenerbahçe derbilerde evinde kazanamıyor
14:31
Arda Turan ve Fatih Terim derken Trabzonspor’da 3 dünya yıldızı öne çıktı
Arda Turan ve Fatih Terim derken Trabzonspor'da 3 dünya yıldızı öne çıktı
14:08
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti’nin adayı kazandı
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı
13:59
Atlas Çağlayan’ın katiline 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi
Atlas Çağlayan'ın katiline 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi
13:50
Selçuk Mızraklı tahliye edildi
Selçuk Mızraklı tahliye edildi
13:04
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele! Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 14:49:38. #7.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te otobüs ve şahıs üzerinde uyuşturucu yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement