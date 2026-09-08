Bilecik\'te otobüs ve şahıs üzerinde uyuşturucu yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Bilecik ve Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolünde durdurulan otobüste arama yaptı.

Yapılan aramada, 2 kişinin üzerinde muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri kişinin üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, zanlının üzerinde uyuşturucu yakalandı.

Yakalanan şüpheliler hakkında "Uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından işlem başlatıldı.