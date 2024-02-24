Bilecik'te Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı

Bilecik\'te Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı

Bilecik-Yenişehir kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Fahrettin E. yönetimindeki otomobil şarampole devrildi. Sürücü, olay yerine gelen AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

24.02.2024 14:53  Güncelleme: 14:55
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Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Fahrettin E. yönetimindeki 11 GH 177 plakalı otomobil, Bilecik- Yenişehir kara yolunun İlyasbey köyü mevkisi yakınında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile 112 Acil Sağlık ekiplerince kurtarıldı.

Olay yerindeki müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Yenişehir, Bilecik, AFAD, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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