Bilecik'te, otomobilin yol kenarındaki kum yığınına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
E.Ş. (23) idaresindeki 41 AGR 332 plakalı otomobil, Bilecik- Sakarya kara yolunun Bayırköy beldesi yakınlarında aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, kum yığıntısına çarptı.
Kazada, sürücü ile birlikte Z.Ç. (23) ve A.N.O. (25) yaralandı.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te Otomobil Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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