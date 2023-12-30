Bilecik\'te Otomobil Kazası: 6 Kişi Yaralandı

11:45 • •
Bilecik'te otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Yusuf K. idaresindeki 34 DNC 988 plakalı otomobil, Bilecik- Bozüyük kara yolunun Küplü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi.
Kazada, sürücü Yusuf K. ile otomobilde bulunan eşi H.K, çocukları B.K, Z.K, A.K. ve E.G.K. yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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