Bilecik\'te Otomobil Yangını

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenipazar ilçesinden Katran köyü istikametine seyreden İ.D. (36) idaresindeki 26 ACN 990 plakalı otomobilde, Katran köy yol ayırımında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında otomobil, kullanılamaz hale geldi.
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