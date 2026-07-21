Bilecik'te otomobilde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
B.C.G. idaresindeki 41 BCS 192 plakalı otomobil, Bilecik-Eskişehir kara yolunun Küplü köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince kontrol alınıp söndürülen yangında, otomobilde hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te otomobil yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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