Bilecik'te Özel Tarihte Nikah Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te Özel Tarihte Nikah Yoğunluğu

Bilecik\'te Özel Tarihte Nikah Yoğunluğu
26.06.2026 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 çift, 26.06.2026 tarihine özel nikahlarını Bilecik'te kıydırdı.

Bilecik'te "26.06.2026" tarihinin uyumundan yararlanarak evlenmek isteyen çiftler, belediye nikah salonunda yoğunluk oluşturdu.

Bilecik Belediyesi Evlendirme Memurluğuna daha önceden başvuru yapan 23 çift, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sırayla nikahlarını kıydırdı.

Evlendirme Memuru Rahim Kök, nikah tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen 23 çiftin, "26.06.2026" tarihinde "Evet" diyerek, mutluluklarına şahit olduklarını söyledi.

Önemli günler ve tarihlerde evlenmek isteyen çiftlerin yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Kök, "Evlendirme memurlukları, bu günlerde daha fazla mesai yapıyor. Bu güzel tarihte mutluluklarını kayıt altına almak isteyen vatandaşlarımızın nikahlarını kıyıyoruz. Çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyor, Belediye Başkanımız Melek Mızrak Subaşı'nın da iyi dilek temennilerini iletiyoruz." diye konuştu.

Çiftlerden Seren Tanrıverdi ve Erhan Elmas da nikah günlerinin özel bir gün olmasını istedikleri için bugünü seçtiklerini dile getirdi.

Diğer çiftlerden Yağmur Yıldırım ve Erdem Gürer ise özel bir tarihte mutluluklarına adım attıkları için duydukları sevinci belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Belediye, Magazin, Evlilik, Bilecik, Kültür, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te Özel Tarihte Nikah Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor
İspanya’da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez’e istifa çağrıları yükseldi İspanya'da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez'e istifa çağrıları yükseldi
Almanya’da sıcak hava dalgası alarmı: Maraton iptal edildi, otoyollar çatladı Almanya'da sıcak hava dalgası alarmı: Maraton iptal edildi, otoyollar çatladı
Bu görüntülere yürek dayanmaz Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen tutuklandı Bu görüntülere yürek dayanmaz! Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen tutuklandı
Edirne’de iş yerinde çıkan yangın panik yarattı, ilk müdahaleyi esnaf yaptı Edirne'de iş yerinde çıkan yangın panik yarattı, ilk müdahaleyi esnaf yaptı
15 yaşındaki çırağı hava kompresörüyle öldüren kalfaya müebbet hapis istendi 15 yaşındaki çırağı hava kompresörüyle öldüren kalfaya müebbet hapis istendi

16:39
Fatih Ürek’in dudak uçuklatan mirası için karar verildi Hepsi tek tek satılacak
Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi! Hepsi tek tek satılacak
15:51
Venezuela’daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 589’a yükseldi
Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 589'a yükseldi
15:41
Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı
Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı
15:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
15:04
Aziz Yıldırım’dan Dortmund’a rest
Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest
14:46
3 kardeşe acı veda Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 16:58:56. #.0.5#
SON DAKİKA: Bilecik'te Özel Tarihte Nikah Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.