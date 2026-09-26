Bilecik'te polis eşlerinin kermes geliri burslu üniversite öğrencilerine gidiyor - Son Dakika
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Bilecik'te polis eşlerinin kermes geliri burslu üniversite öğrencilerine gidiyor

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Bilecik\'te polis eşlerinin kermes geliri burslu üniversite öğrencilerine gidiyor
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Bilecik'te Polis Eşleri Derneğince üniversite öğrencileri yararına Cumhuriyet Meydanı'nda kermes açıldı. Polis eşlerinin yaptığı el işi ürünler ile yiyeceklerin satıldığı kermesten elde edilecek gelir, dernekten burs alan üniversite öğrencileri için kullanılacak.

Bilecik'te, Polis Eşleri Derneğince üniversite öğrencileri yararına kermes açıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan, polis eşleri tarafından yapılan el işi ürünler ile yiyeceklerin satışa sunulduğu kermesten elde edilen gelir, dernekten burs alan üniversite öğrencileri için kullanılacak.

Kermesin açılışı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Polis Eşleri Derneği Bilecik Şubesi Başkanı Sibel Çağlar, açılışta yaptığı konuşmada, kermes için hazırlanan her ürünün arkasında güzel bir niyet olduğunu söyledi.

Organizasyonun yalnızca stantlardan ibaret olmadığını vurgulayan Çağlar, "Buradaki her bir ürün, bir öğrencimizin eğitimine, geleceğine ve hayallerine uzanan bir yardım köprüsüdür." dedi.

Açılış, halk oyunları gösterisi ve stantların gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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