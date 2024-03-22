Bilecik'te üzerlerinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte asayiş uygulaması yaptı.
Çalışmalarda, 2 şüphelinin üzerlerinde 2,47 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, iç sularda avlanma yasağının 1 Nisan'da başlayacağını duyurdu. Su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla iç sularda sazangillerin üreme alışkanlıklarına göre belirlenen bölgelerde avlanma yasağı uygulanacak. Siirt sınırları içerisinde yer alan doğal göl-gölet, baraj göleti ve akarsularda sazan, kadife, sıraz, yayın, şabut, tatlısu kefali ve diğer balık türleri için avlanma yasağı 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak. Yasak süresince su ürünlerinin avlanması, satışı, nakli ve imalatı yasaklanacak ve yasa dışı avcılık faaliyeti tespit edilenler hakkında para cezası uygulanacak.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Van'da düzenlenen Okul Sporları Küçükler Judo Grup müsabakalarında derece elde etmeyi başardı.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından 13 adreste torbacılara yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde, silah ve çalıntı eşyalar ele geçirildi.
Niğde'de gerçekleştirilen operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 hükümlü yakalandı. Ayrıca, ifadeye yönelik aranması bulunan 28 kişiye, para cezası bulunan 6 kişiye ve yoklama kaçağı olan 69 kişiye işlem yapıldı. Yakalanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kızılay'da metro esnafı ve Soysal Pasajı esnafını ziyaret etti. Yavaş, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.
Adana'nın Kozan ilçesinde yaşanan olayda, Uğur İşler adlı adamın karısı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. İşler'in cenazesi otopsi sonrası yakınları tarafından alınarak toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bölgesel Amatör ligi 5'inci grupta lider olan Muğlaspor, 24 Mart Pazar günü oynanacak olan Muğlaspor Yatağanspor maçı öncesi taraftarları maça davet etti. Muğlaspor tarafından yapılan açıklamada, iç saha maçında yaşanan aksaklıkların giderilmesi adına açık tribünün iki kapısının da açık olacağı belirtildi.
Mardin'in Midyat ilçesinde, Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Midyat Belediyesi tarafından Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkanı Veysi Şahin, özel eğitim okullarından öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Midyat Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde psikolojik danışman Seda Kaya, down sendromu hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak ve down sendromlu bireylere karşı olumlu tutum ve davranışları teşvik etmek amacıyla 21 Mart'ın Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü ilan edildiğini belirtti. Programda down sendromlu bireylere yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.
Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan 'Kadının Gücü Van'ın Gücü Projesi' kapsamında kadınlara yönelik 'Ramazan: Rahmet, Mağfiret ve Beraat Ayı' konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye kadınlar yoğun ilgi gösterdi.
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