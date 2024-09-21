Bilecik'te Spor Yetenek Taraması Başladı - Son Dakika
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Bilecik'te Spor Yetenek Taraması Başladı

Bilecik\'te Spor Yetenek Taraması Başladı

Bilecik'te 351 öğrenci için spor yetenek taraması ve eğitim programı başlatıldı.

21.09.2024 17:49
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Bilecik'te, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortak programı olarak hayata geçirilen "Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme programı" başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, program kapsamında ilköğretim 3. sınıf öğrencilerine yönelik 2024 yılı taramasında başarılı olan 351 öğrenci için temel spor eğitimlerinin başladığı bildirildi.

Uzman antrenörler eşliğinde yapılan yetenek taramasında, çocukların yetenekli oldukları spor dalların tespit edilip yönlendirmelerinin yapılacağı belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"2020-2021-2022-2023 yıllarını kapsayan tarama sonucu 845 sporcu 'Sporcu kimliği geliştirme eğitim programı' ile spora yatkın bulunarak ilgili branşlara yönlendirilmiştir. 2024 yılı taramasında ise 2 bin 289 öğrencinin yetenek taraması yapılarak 351 öğrencinin spora yatkınlığı tespit edilmiştir. Müdürlük koordinasyonunda geniş ve kapsamlı olarak yıl boyunca verilecek olan eğitimleri içeren ve eğitimler sırasında ve sonunda test ve ölçümlerin yapıldığı program devam etmektedir. Program sonucunda spor branşlarına yönlendirmeye esas bilgiler değerlendirilerek sporcuların yeteneklerine uygun olan branşlara yönlendirilmesi sağlanacaktır."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ise sadece yetenekli sporcuları keşfetmeyi değil, aynı zamanda spora olan ilgiyi artırmayı ve gençleri sağlıklı bir yaşam tarzına teşvik etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Özdemir, bu sürecin hem sporun yaygınlaştırılması hem de ulusal ve uluslararası alanda başarılı sporcular yetiştirilmesi için büyük bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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