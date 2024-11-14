Bilecik'in Söğüt ilçesinde, taksinin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Murat A. (44) idaresindeki 35 CVS 19 plakalı taksi, Söğüt- Eskişehir kara yolu Çobanpınarı mevkisinde kontrolden çıkıp yaklaşık 20 metrelik şarampole devrildi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarı değerlendiren ekipler, araçta bulunan Rabia A'nın (45) yaralandığını belirledi.
İlk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te Taksi Şarampole Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?