Bilecik'te Taziye Evi ve Kent Lokantası Açılıyor

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(BİLECİK)- Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yakın zamanda vatandaşların hizmetine açılacak Taziye Evi ve Kent Lokantası'nda incelemelerde bulundu.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Belediye tarafından şehre kazandırılacak iki çalışmayı yerinde inceledi. Beraberinde başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle Beşiktaş Mahallesi'nde yakın zamanda hizmete açılacak Taziye Evi'ndeki çalışmaları inceleyen Başkan Subaşı, daha sonra şehir merkezindeki Kent Lokantası'nda devam eden düzenleme ve bakım işlemlerini kontrol etti.

Vatandaşlardan gelen talep üzerine Beşiktaş Mahallesi'ne Taziye Evi'ni kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Subaşı, tesisin kısa süre içinde hizmete gireceğini kaydetti.

Şehir merkezinde atıl halde bulunan bir diğer tesisin de Kent Lokantası olarak yeni yüzüyle hayata geçirileceğini belirten Başkanı Subaşı, mekanda, öğrenci ve ihtiyaç sahibi vatandaşların uygun fiyata güvenli ve sağlıklı yemek yeme imkanı bulacağını söyledi.

İncelemeleri sırasında mahalle sakinleri ve esnafla buluşan Subaşı, onların talep ve görüşlerini alarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.