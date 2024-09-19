Bilecik\'te Temizlik Seferberliği: Çöp Toplama Çalışmaları Başladı

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(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı personel tarafından şehrin birçok mahallesinde çöpler toplandı.

Bilecik Belediyesi ekipleri, Eskişehir Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyeleri'ne ait çöp toplama kamyonlarıyla şehir merkezindeki noktalarda temizlik çalışması yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez ve ilgili birim müdürleri de sahadaki çalışmaları takip ederek, son durum hakkında bilgi aldı.

Eskişehir Odunpazarı ve Tepebaşı Belediye Başkanlarına katkıları dolayısıyla teşekkür eden Başkan Yardımcısı Sönmez, "Bugün maalesef ilgili ve sorumlu firmalar tarafından Bilecik halkının çöpleri toplanmadı. Konteynerler çöp içinde kaldı. Yoğun bir çalışma içine girdik. Sabaha kadar çalışıp vatandaşlarımızı çöp ve çöp kokusundan kurtarmış olacağız" dedi.

Sönmez, çalışmaları Zabıta Müdürlüğü personelinin de kontrol amaçlı takip ettiğini sözlerine ekledi.