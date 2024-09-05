Bilecik Söğüt\'te Ticari Araç Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

Güncel

Bilecik'in Söğüt ilçesinde ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Nurgül K. (57) yönetimindeki 06 FS 1325 plakalı ticari araç, Borcak köyü girişinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.

112 Acil Çağrı Merkezine ihbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta yolcu olarak bulunan Selime K. (75), Abdullahcem A (55) ve Şükriye A. (54) yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.