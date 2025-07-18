Bilecik'te tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
N.M. (64) idaresindeki 14 KJ 649 plakalı tır, Bilecik- Sakarya kara yolu üzerindeki Bayırköy beldesinde sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi.
Tırın taşıdığı su paketlerini yola savrulması sonucu kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kara yoluna dökülen su paketleri iş makineleriyle temizlendi.
Çalışmanın ardından trafik, kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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