Bilecik'te Tır-Traktör Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te Tır-Traktör Kazası: 2 Yaralı

Bilecik\'te Tır-Traktör Kazası: 2 Yaralı
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Bilecik'te tır, traktöre çarptı; 1'i ağır 2 kişi yaralandı, sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Bilecik'te tırın traktöre çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

F.Ö. (40) yönetimindeki 34 FP 9154 plakalı LPG yüklü tır, Bilecik-Sakarya kara yolunun Bayırköy beldesi mevkisinde aynı yönde giden T.S. (27) idaresindeki 11 SK 351 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırın devrildiği kazada, sürücüler F.Ö. ile T.S. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan traktör sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te Tır-Traktör Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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