Bilecik\'te Trafik Kazası: Bir Yaralı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Himmet K. (65), idaresindeki 26 ACU 266 plakalı otomobil, Bilecik- Bozüyük kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Hafif yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Güzergahta bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
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