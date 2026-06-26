Bilecik'te Trafik Kazası: Sürücü Yaralı

Bilecik'te, otomobilin karşı şeride geçerek devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

İ.K. (21) yönetimindeki 11 AAU 227 plakalı otomobil, Bilecik- Bozüyük kara yolunun Akasyaaltı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilden ekiplerce çıkarılan sürücü, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.