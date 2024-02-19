Bilecik'te trafik kazasında yaralanan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bilecik'te trafik kazasında yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Bilecik\'te trafik kazasında yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü Barış Kılıç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kılıç'ın yönetimindeki otomobil, Osmaneli-Bilecik kara yolunda kamyonla çarpışmıştı.

19.02.2024 12:49  Güncelleme: 12:51
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Bilecik'te 5 gün önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Meydana gelen kazada ağır yaralanarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan sürücü Barış Kılıç (23), hayatını kaybetti.

Barış Kılıç yönetimindeki 54 AHR 537 plakalı otomobil, Osmaneli-Bilecik kara yolunun Gülümbe rampaları mevkiinde Yaşar P. (38) idaresindeki 34 JR 7825 plakalı kamyonla çarpışmıştı.

Kazada, Kılıç ağır yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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