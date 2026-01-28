Bilecik'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bilecik'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Bilecik\'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
28.01.2026 09:16  Güncelleme: 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, şehirdeki trafik sorununu çözmek için çevre yolu projeleri gündeme getirildi. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, projelerin hayata geçirilmesi için kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

(BİLECİK)- Bilecik'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı,Vali Faik Oktay Sözer'in başkanlığında gerçekleştirildi. İl genelindeki tüm kurum müdürlerinin ve yöneticilerin katıldığı toplantıda, Bilecik'in mevcut ihtiyaçları ve geleceğe yönelik öncelikleri doğrultusunda ilgili kurumların iş birliği içinde hareket etmesinin önemi vurgulandı.

Toplantıda, Bilecik'in trafik sorununa kalıcı çözümler üretecek önemli projeler Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı tarafından gündeme getirildi.

Subaşı, kent merkezindeki trafik yükünü önemli ölçüde hafifletecek çevre yolu projeleri ile özellikle Hürriyet Mahallesi'ni kapsayan alternatif yol çalışmasının, Bilecik açısından taşıdığı önemi kurul üyeleriyle paylaştı. Söz konusu projelerin hayata geçirilmesinin, şehir yaşamına rahat bir nefes aldıracağı ifade edildi.

Subaşı, ulaşım projelerinin ilerleyebilmesi için ilgili tüm kurumların sürece destek vermesinin önemine dikkat çekerek, kurumlar arası koordinasyon  ve ortak akıl vurgusu yaptı.

Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Valimiz Sayın Faik Oktay Sözer'in önderliğinde, ilimizdeki tüm kurum müdürleri ve yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda; kentimizin trafik yükünü önemli ölçüde rahatlatacak ve şehrimize nefes aldıracak çevre yolu projeleri ile özellikle Hürriyet Mahallesi'ni kapsayacak alternatif yol projesini bir kez daha gündeme getirdik. Bilecik'in geleceği adına büyük önem taşıyan bu projenin hayata geçmesi için ilgili tüm kurumlarımızın desteğini beklediğimizi ifade ettik. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordineli şekilde; ortak akıl, güçlü iş birliği ve kentimizin yararı için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Melek Mızrak Subaşı, Yerel Haberler, Politika, Bilecik, Trafik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti
Nereden nereye Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Youri Tielemans’a büyük şok Youri Tielemans'a büyük şok

12:19
’Saç örme’ akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
11:59
ATM’ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
ATM'ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
11:34
Ülke adım adım karanlığa Kölelik sistemini geri getiriyorlar
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar
11:26
Gonca Vuslateri’nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
Gonca Vuslateri'nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 12:28:52. #7.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.