Bilecik\'te Uyuşturucu Operasyonu

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerlerinde sentetik uyuşturucu bulunan zanlılar hakkında işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, 2 şüphelinin araçları ile üzerlerinde yapılan aramalarda 4,29 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Birinin "güveni kötüye kullanma" suçundan arandığı belirlenen zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.