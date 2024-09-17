Bilecik\'te Uyuşturucu Operasyonu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerlerinde sentetik uyuşturucu bulunan zanlılar hakkında işlem yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde çalışma yürüttü.
Çalışmalarda, 2 şüphelinin araçları ile üzerlerinde yapılan aramalarda 4,29 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Birinin "güveni kötüye kullanma" suçundan arandığı belirlenen zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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