Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde farklı noktalarda yaptıkları uygulamalarda, şüphelendikleri 7 kişinin üzerinde arama yaptı.
Aramada, şüphelilerin üzerinde uyuşturucu madde ile 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Yakalanan zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak " suçundan işlem başlatıldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
