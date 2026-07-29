Bilecik'te Yangın Kontrol Altına Alındı
Pazaryeri'nde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı, soruşturma sürüyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Demirköy'deki tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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