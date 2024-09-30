Bilecik\'te Yangın Paniği

Bilecik'te bir evin mutfağında çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Ertuğrulgazi Mahallesi Akasya 1 Sokağı'ndaki binanın 2'nci katındaki dairede ailesiyle yaşayan 14 yaşındaki kız çocuğu, evde yalnız olduğu sırada mutfakta patates kızartmak isterken yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evin mutfak bölümünde hasar oluştu.
Tedbir amaçlı ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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