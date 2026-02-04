Bilecik Belediye Başkanı Subaşı'ndan Selçik Köyü'ne Dayanışma Ziyareti

(BİLECİK) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Osmaneli ilçesine bağlı Selçik Köyü'nde geçen yaz çıkan yangın sonrası Türk Kadınlar Birliği Bilecik Şubesi Kadın Meclisi'nin katkılarıyla yeniden inşa edilen evin sakinleriyle bir araya geldi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selçik Köyü'nde geçen yaz çıkan yangında hasar gören ev, Türk Kadınlar Birliği Bilecik Şubesi Kadın Meclisi üyelerinin de katkılarıyla yeniden inşa edildi. Meclis üyeleriyle birlikte köy sakinlerini ziyaret eden Subaşı, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi.

Muhtar Tolga Er ve köy sakinleri, ziyaret ve destek dolayısıyla duydukları memnuniyeti belirterek, Subaşı ve konuklara teşekkür etti.

"İyiliğin örgütlü haliyle şehrimize umut olan tüm kadınlara minnettarım"

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapan Subaşı, "Şehrimizde yaşanan yangın felaketinde, Osmaneli Selçik Köyü'nde hasar gören bir evin yeniden hayata tutunmasına destek olan Türk Kadınlar Birliği'nin programına katıldık. Yenilenen bu ev sadece dört duvar değil; umut, emek ve dayanışmanın somut bir karşılığıdır. İyiliğin örgütlü haliyle şehrimize umut olan tüm kadınlara minnettarım" ifadelerini kullandı.