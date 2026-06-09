Bilecik'te Yeşil Kampüs Festivali Düzenlendi - Son Dakika
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Bilecik'te Yeşil Kampüs Festivali Düzenlendi

Bilecik\'te Yeşil Kampüs Festivali Düzenlendi
09.06.2026 11:42
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde, Sıfır Atık Projesi kapsamında 'Yeşil Kampüs Festivali' gerçekleştirildi. Çevre farkındalık eğitimleri, atölye çalışmaları ve yarışmaların yer aldığı etkinlik, katılımcılara hediye verilmesiyle sona erdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Yerleşkesi'nde, "Yeşil Kampüs Festivali" gerçekleştirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu etkinlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Çevre Ajansı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında düzenlendi.

Çevre farkındalık eğitimleri, atölye çalışmaları ile çeşitli yarışmalara ev sahipliği yapan organizasyon, katılımcılara hediye verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Etkinlik, Kültür, Güncel, Çevre, Son Dakika

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